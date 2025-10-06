Altının onsu yılın 9 ayında üst üste rekorlar kırdı

Altının ons fiyatı, yılın 9 ayında Fed'in gevşeme döngüsüne ilişkin artan beklentiler, ABD'de hükümetin kapanması ve jeopolitik risklerin devam edebileceği şüphelerinden destekle üst üste rekorlar kırarak, 3 bin 871 dolara kadar yükseldi.

Piyasalar 2025'e küresel çapta enflasyon- resesyon ikilemi arasında merkez bankalarının para politikalarında gevşeme döngüsüne girmesi beklentileriyle başlarken, dolar endeksindeki zayıflama, devam eden küresel belirsizlikler ile 3. çeyrekte ABD'de federal hükümetin bütçe yetersizliğinden dolayı kapanması güvenli liman arayışını artırarak altına yönelimi kuvvetlendirdi. ABD'nin büyüyen bütçe açığına ilişkin endişeler de altının fiyatını yukarı yönlü destekleyen faktörler arasında olmaya devam etti.