İngiltere’nin tarihi binaları Türk halılarıyla döşenecek

Yıllık 2,9 milyar dolarlık halı ihracatıyla Çin'den sonra dünya ikincisi olan Türkiye, halı ihracatını artırmak için pazarlama faaliyetlerine tam gaz devam ediyor.

Ege Tekstil ve Hammaddeleri İhracatçıları Birliği, Türkiye'nin Arap Emirlikleri'ne başarıyla gerçekleştirdikleri bilgisini veren Ege İhracatçı Birlikleri Koordinatör Başkanı ve Ege Tekstil ve Hammaddeleri İhracatçıları Birliği Başkanı Jak Eskinazi, İngiltere halı pazarında ikinci büyük tedarikçi son 4 yılda yüzde 68'lik büyümeye ulaşarak 217 milyon dolarlık ihracat gerçekleştirdiği İngiltere'ye 8 halı ihracatçısı firmanın katılımıyla Halı URGE Projesi kapsamında sektörel ticaret heyeti düzenledi.

İlk pazarlama faaliyetlerini 21-24 Nisan 2025 tarihlerinde Birleşik rikçi ülkenin Türkiye olduğunu, hedeflerinin Hollanda'yı geçerek birinci sıraya yükselmek olduğunu vurguladı. ETHİB, Halı URGE Projesi kapsamında katılımcı firmalara önce "İhracata Yönelik Satış Becerilerinin Geliştirilmesi" ve "Pazar Araştırma Yöntemleri" konulu eğitimler verdi.