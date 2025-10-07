Bodrum’da kış boyunca yabancı turist göreceğiz”

Dünyanın önemli turizm destinasyonlarından Bodrum'da turizm hareketliliği devam ediyor. Bu kapsamda, 15 Eylül-15 Ekim arası 'sarı yaz' dönemi olarak adlandırılan Bodrum'da, ekim ayında açık olan otellerdeki doluluk oranı yüzde 85'e ulaştı. Bodrum'a 9 ayda hava ve deniz yolu ile olmak üzere 948 bin yabancı turist geldi. Kış döneminde yurt dışı uçuşları ile turist görmeye devam edeceklerini ifade eden Bodrum Otelciler Derneği Başkanı Ömer Faruk Dengiz, "15 Eylül, 15 Ekim arası Bodrum'un en iyi zamanı olarak adlandırdığımız sarı yaz, gelecek haftalarda bitiyor. Geçen seneye göre 4,9 gibi bir düşüş olsa bile zaman zaman doluluklar yaşandı" ifadelerini kullandı.