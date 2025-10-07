Kredi kartı olanlar dikkat: Son 3 gün

BDDK'nın "tavsiye niteliğinde" aldığı karar uyarınca, bireysel kredi kartı ve ihtiyaç kredisi borçları 48 aya kadar vadelendirilebilecek. Yapılandırmada, Merkez Bankası'nın belirlediği yüzde 3,11 faiz oranı uygulanıyor.

Yeni düzenlemeyle yapılandırma kapsamı genişletildi. Artık yalnızca asgari tutarı ödenmeyen kredi kartı borçları değil, dönem borcu kısmen veya tamamen ödenmeyen tüm bireysel kart borçları yapılandırılabiliyor.

10 Temmuz 2025 ve öncesine ait borçları kapsayan düzenleme kapsamında başvurular 3 aydır devam ediyor. Ancak sürecin bitimine artık yalnızca 3 gün kaldı. 10 Ekim 2025 itibarıyla yapılandırma imkanı sona erecek.

Ayrıca, ihtiyaç kredilerinde de değişiklik yapıldı. Önceden yalnızca 30 günü aşan gecikmeler kapsama girerken, artık her türlü gecikmiş ödeme yapılandırma kapsamına dahil ediliyor.

YAPILANDIRMA TARİHİ DİKKATE ALINACAK

Düzenlemeye göre hem kredi kartı hem de ihtiyaç kredisi borçlarında, yapılandırma esas alınırken karar tarihindeki değil, yapılandırma tarihindeki borç bakiyesi dikkate alınacak. Böylece, gecikmesi olmasa bile daha önce yapılandırılmış krediler de yeniden yapılandırılabilecek.