SGK duyurdu: Hizmet dökümünüzde 'K' işareti varsa dikkat! Hemen e-Devlet'ten kontrol edin

Ocak ayında hız verilen denetimlerde özellikle İstanbul, Ankara ve İzmir'de ikamet eden emeklilerin çalışma geçmişi geriye dönük incelemeye alındı. SGK il ve ilçe müdürlüklerine savunma vermeye davet edilen emeklilerin sayısının 100 bini aştığı biliniyor. SGK'nın sosyal medya hesabından yapılan açıklamaya göre, hizmet dökümünde 'K' harfi görüldüyse bu iş yerlerinin SGK tarafından kontrollü iş yeri olarak izlendiği ifade edildi.

SGK tarafından yapılan açıklama şu şekilde: "Dikkat!

Hizmet dökümünüzde "K" harfi gördüyseniz, bu iş yerleri SGK tarafından kontrollü iş yeri olarak izlenmektedir. Bu iş yerinde bildirilen çalışmalarınız, emeklilik hesabınızda geçerli sayılmayabilir" TAMAMEN KALDIRILACAK

Uygulama kapsamında sahte sigortalılık ve sahte boşanma başta olmak üzere emeklilik işlemlerinde usulsüzlük yaptığı şüphesi bulunan vatandaşların çalışma primleri 'K' harfi ile işaretlenecek.