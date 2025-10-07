Türk girişimciden iddialı aplikasyon

Çalışmalarını yurt dışında sürdüren Türk girişimci Barkın Sayın, finans içeriklerini televizyon ekranına taşıyan 'Trade on TV' platformunu hayata geçirdi.
Yapay zeka destekli analizlerin de yer aldığı uygulama, finans haberleri ve verilerini ilk kez TV'de tek bir ekranda buluşturabilecek şekilde tasarlandı.
AllSoftware24 L.L.C çatısı altında geliştirilen platform, kullanıcıların küresel piyasaları sadece TV kumandasıyla kolayca takip etmesini sağlayacak.
Platform hakkında bilgi veren Barkın Sayın, "Televizyon odaklı, yapay zeka destekli uygulamamız Trade on TV, finans dünyasında bir ilk olma iddiasını taşıyor.