Bakan Göktaş duyurdu: Yaşlı ve engelli aylıkları hesaplarda

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, ekim ayına yönelik yaklaşık 7,2 milyar lira tutarındaki yaşlı ve engelli aylıklarını hesaplara yatırmaya başladıklarını bildirdi.

Göktaş, yaptığı yazılı açıklamada, engelli ve yaşlı bireylerin hayatın her alanına tam ve etkin katılımlarını sağlamak ve aynı zamanda bağımsız yaşam sürmelerine destek olmak hedefiyle çalıştıklarını belirterek, "Eğitimden sağlığa, ekonomiden sosyal hayata kadar her alanda onların yanında olmayı sürdürüyoruz. Hizmetlerimizi insan odaklı ve hak temelli politikalar çerçevesinde yürütüyoruz." ifadelerini kullandı.

Engelli ve yaşlı vatandaşlara yönelik kapsayıcı ve düzenli sosyal yardım programları geliştirmeyi sürdürdüklerini belirten Göktaş, şunları kaydetti:

"Bu doğrultuda ekim ayı için yaklaşık 4 milyar lira yaşlı aylığı, yaklaşık 3,2 milyar lira engelli aylığı olmak üzere 7,2 milyar lira tutarındaki yaşlı aylığı ve engelli aylıklarını hesaplara yatırmaya başladık. Ödemelerin tüm vatandaşlarımıza hayırlı olmasını diliyorum."