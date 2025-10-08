Bakan Şimşek açıkladı: Çok kazanan çok vergi ödeyecek

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, milletvekillerin dolaylı vergilerin vergi gelirleri içindeki oranına ilişkin yazılı soru önergelerini cevapladı. Şimşek, düşük gelirli vatandaşların vergi yükünü hafifletmek ve doğrudan vergilerin payını artırmak amacıyla asgari ücretin vergi dışı bırakılması, esnaf muafiyetinin genişletilmesi ve çiftçilere yönelik vergi kolaylıkları gibi önlemlerin uygulandığını açıkladı. Ayrıca kurumlar vergisi oranlarının düzenlenmesi ve çok uluslu şirketler için asgari vergi uygulamasıyla vergi adaletinin güçlendirilmesine yönelik çalışmaların sürdüğü belirtildi.

ESNAFA, ÇİFTÇİYE DESTEK

Bakan Şimşek, ayrıca yem ve gübrede KDV'nin kaldırıldığını, tarım makineleri, tarımsal sulama sistemleri ve tarımsal abonelere yapılan elektrik teslimlerinin indirimli KDV oranı kapsamına alındığını, ayrıca çiftçilere yapılan destek ödemelerinden yapılan gelir vergisi kesintisinin de kaldırıldığını kaydetti. Şimşek, temel gıda maddelerinde KDV'nin yüzde 1, sağlık, eğitim, yeme içme, turizm, giyim sektörleri ile meskenlerde kullanılan elektrikte yüzde 10 oranında uygulandığını da ifade etti.

VERGİ ADALETİNDE DEV ADIM

Doğrudan vergilerin payını artırmak amacıyla kurumlar vergisi oranının yüzde 25'e çıkarıldığını hatırlatan Şimşek, ayrıca banka ve finans sektöründeki mükellefler ile Yap-İşlet-Devret Modeli ve Kamu-Özel İşbirliği Projeleri kapsamında elde edilen kazançlardan yüzde 30 oranında kurumlar vergisi alınmasının sağlandığını bildirdi. Çok uluslu şirketlere yüzde 15 oranında asgari kurumlar vergisi getirildiğini de kaydeden Şimşek, "Ülke içinde faaliyette bulunan şirketlere yüzde 10 oranında asgari kurumlar vergisi getirilmiş, şirketlerin vergi matrahlarını etkileyen bazı giderlere kısıtlama getirilmiş, gelir vergisi mükelleflerinde yılın belirli zamanlarında hasılatlarının tespit edilmesine yönelik düzenleme yapılmış, menkul kıymet kazançlarında vergi kesinti tutarları artırılmıştır.

PASAPORT, KİMLİK, EHLİYET, TRAFİK CEZALARI

Yeniden Değerleme Oranı'nın açıklanmasıyla birlikte vergi, harç, pasaport, kimlik, ehliyet, trafik cezaları, çalışanların yemek ücretleri, ulaşım giderleri, IMEI kayıt ücreti, yurt dışı çıkış harcı gibi birçok kalemde değişiklik yaşanacak.

A, A1, A2 EHLİYET HARCI Bin 883 lira olan A, A1, A2 ehliyet harcı yüzde 23 artış olması durumunda 2 bin 316 lira olacak.

B2 EHLİYET HARCI 5 bin 678 lira olan B2 ehliyet harcı yüzde 23 artış olması durumunda 6 bin 984 lira olacak.

EHLİYET YENİLEME 15 lira olan ehliyet yenileme yüzde 23 artış olması durumunda 18,5 lira olacak.

DEĞİŞTİRME NEDENİYLE KİMLİK KARTI 185 lira olan değiştirme nedeniyle kimlik kartı yenileme yüzde 23 artış olması durumunda 227,6 lira olacak.

DEĞERLİ KAĞIT BEDELİ Bin 420 lira olan değerli kağıt bedeli yüzde 23 artış olması durumunda bin 746,6 lira olacak.

PASAPORT HARCI(6 AYLIK) 2 bin 359,4 lira olan 6 aylık pasaport harcı yüzde 23 artış olması durumunda 2 bin 902 lira olacak.

PASAPORT HARCI(1 YILLIK) 3 bin 449,4 lira olan 1 yıllık pasaport harcı yüzde 23 artış olması durumunda 4 bin 242 lira olacak.

PASAPORT HARCI(2 YILLIK) 5 bin 631,4 lira olan 2 yıllık pasaport harcı yüzde 23 artış olması durumunda 6 bin 926,6 lira olacak.

PASAPORT HARCI(3 YILLIK) 8 bin lira olan 3 yıllık pasaport harcı yüzde 23 artış olması durumunda 9 bin 840 lira olacak.

PASAPORT HARCI (3+ YILLIK) 11 bin 274 lira olan 3 yılı aşan pasaport harcı, yüzde 23 artış olması durumunda 13 bin 867 lira olacak.

YURT DIŞI ÇIKIŞ HARCI Bin lira olan yurtdışı çıkış harcı yüzde 23 artış olması durumunda bin 230 lira olacak.

IMEI KAYIT ÜCRETİ 45 bin 614 lira olan IMEI kayıt ücreti yüzde 23 artış olması durumunda 56 bin 105 lira olacak.

SINIRI AŞAN EHLİYETİ KAYBEDECEK

Yerleşim yeri içinde hız sınırını 46-55 kilometre/ saatten fazla ihlal edenlerin her seferinde 30 gün, 56-65 kilometre/saatten fazla ihlal edenlerin her seferinde 60 gün, 66 kilometre/saatten fazla ihlal edenlerin ise her seferinde 90 gün süreyle sürücü belgeleri geri alınacak. Geçiş üstünlüğüne sahip araçlara geçiş hakkı vermeyen sürücülere 15 bin lira idari para cezası kesilecek.

46 BİN TL CEZA

Cankurtaran araçları, yaralı veya acil hasta taşıyan araçlar ile itfaiye ve orman yangınlarıyla mücadele eden araçlara yer açmayan ve gerekiyorsa durmayan sürücülere 46 bin lira idari para cezası verilecek ve sürücü belgeleri 30 gün süreyle geri alınacak.

KIRMIZI IŞIK İHLALİ

Kırmızı ışık ihlali yapan sürücülerin sürücü belgeleri 60 gün süreyle geri alınacak. Yarış yapanın ehliyetine 2 yıl el konulacak Seyir halinde haberleşme cihazlarını kullanan sürücülere 5 bin lira idari para cezası kesilecek. Makas atanın 60 gün ehliyeti, arabası alınacak. Drift yapmanın 140 bin TL para cezası var. 60 gün ehliyet alınıyor. 5 yılda 2. kez yapıldığında belge iptal edilecek.