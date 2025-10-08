IESOB Başkanı Yalçın Ata: Yeni Asır esnafın sesi olmaya devam ediyor

Yeni Asır Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Ercan Demir, Haber Koordinatörü Sezai Elgin, İletişim Sorumlusu Fatih Şendil ve Haber Müdürü Burcu Ilgın Hoşafoğlu, İzmir Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği (İESOB) Başkanı Yalçın Ata'yı makamında ziyaret etti.

Karşılıklı görüş alışverişinin yapıldığı ziyarette, İzmir esnafının güncel sorunları üzerine değerlendirmelerde bulunuldu.

Yeni Asır yöneticileri, kentin ekonomik ve sosyal dinamiklerinde önemli bir rol üstlenen esnaf teşkilatlarının çalışmalarını her zaman yakından takip ettiklerini belirterek, İESOB'un yürüttüğü projeleri desteklemeye hazır olduklarını ifade etti. Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren İESOB Başkanı Yalçın Ata, "Yeni Asır, sadece bir gazete değil, İzmir'in hafızasıdır. Esnafın sesi olma konusunda gösterdiğiniz duyarlılık için teşekkür ederim. Yerel basının gücü, toplumun gelişimine doğrudan katkı sağlar" dedi.