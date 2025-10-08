Sağlık Bakanlığı 2.753 işçi alımı başvuruları başladı! İşte İŞKUR başvuru ekranı

Sağlık Bakanlığı sürekli işçi alımı için başvuru şartları neler? Başvurular nereden nasıl yapılır? Kimler başvuruda bulunabilir? soruları merak ediliyor. İşte Bakanlığın işçi alımı başvuru ekranı...
SAĞLIK BAKANLIĞI 2 BİN 753 İŞÇİ ALIMI BAŞVURULARI BAŞLADI
Sağlık Bakanlığı İŞKUR 2 bin 753 işçi alımı başvuru ekranı açıldı. Başvurular 8-13 Ekim tarihleri aralığında kabul edilecek.
Başvurular e-Devlet, esube.iskur.gov.tr, ALO 170 ve İŞKUR Mobil üzerinden yapılabilecek.
Alımlar, ihtiyaç duyulan hizmet türlerine göre il düzeyinde yapılacak. Başvurularda, kişilerin Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemi'ndeki adresleri dikkate alınacak.
Adaylar, ilan edilen kadrolardan yalnızca bir iş yeri ve mesleğe başvuru yapabilecek.
Sürekli işçi kadrolarının meslek ve kadro sayısına göre dağılımlarına bakıldığında, 1948 temizlik görevlisi, 572 silahsız güvenlik görevlisi, 244 hastane klinik destek elemanı alınacak.
İŞKUR GİRİŞ EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ
KADRO VE MESLEK DAĞILIMI
Meslek ve kadro sayısına göre dağılım şu şekilde:
Temizlik Görevlisi: 1.948 kişi
Silahsız Güvenlik Görevlisi: 572 kişi
Hastane Klinik Destek Elemanı: 244 kişi