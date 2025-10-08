  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
Sağlık Bakanlığı 2.753 işçi alımı başvuruları başladı! İşte İŞKUR başvuru ekranı

GÖZDE AYVAZ

Giriş Tarihi:

SAĞLIK BAKANLIĞI 2 BİN 753 İŞÇİ ALIMI BAŞVURULARI BAŞLADI

Sağlık Bakanlığı İŞKUR 2 bin 753 işçi alımı başvuru ekranı açıldı. Başvurular 8-13 Ekim tarihleri aralığında kabul edilecek.

Başvurular e-Devlet, esube.iskur.gov.tr, ALO 170 ve İŞKUR Mobil üzerinden yapılabilecek.

Alımlar, ihtiyaç duyulan hizmet türlerine göre il düzeyinde yapılacak. Başvurularda, kişilerin Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemi'ndeki adresleri dikkate alınacak.

Adaylar, ilan edilen kadrolardan yalnızca bir iş yeri ve mesleğe başvuru yapabilecek.

Sürekli işçi kadrolarının meslek ve kadro sayısına göre dağılımlarına bakıldığında, 1948 temizlik görevlisi, 572 silahsız güvenlik görevlisi, 244 hastane klinik destek elemanı alınacak.

İŞKUR GİRİŞ EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ

KADRO VE MESLEK DAĞILIMI

Meslek ve kadro sayısına göre dağılım şu şekilde:

Temizlik Görevlisi: 1.948 kişi

Silahsız Güvenlik Görevlisi: 572 kişi

Hastane Klinik Destek Elemanı: 244 kişi

