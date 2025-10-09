1 milyonu aşkın kişi işe yerleşti

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, Türkiye İş Kurumu'nun (İŞKUR) Ocak- Eylül 2025 döneminde 1 milyon 166 bin 562 kişinin işe yerleştirilmesine aracılık ettiğini bildirdi. Açıklanan verilere göre, yılın ilk dokuz ayında İŞKUR tarafından 2 milyon 462 bin 549 bireysel görüşme gerçekleştirildi ve 677 bin 163 iş yeri ziyareti yapıldı. Bu süreçte işverenlerin talepleri doğrultusunda 1 milyon 829 bin 831 açık iş pozisyonu tespit edildi. 1 milyon 166 bin 562 işe yerleştirmeye aracılık edildi. Bu adımlarla ekonomi ve istihdam alanındaki politikaları içeren Orta Vadeli Program (OVP) hedeflerine ulaşılacağına olan inancını dile getiren Işıkhan, çalışmaların kararlılıkla sürdürüleceğini belirtti.