Altın fiyatları düşüşe geçti! 9 Ekim Perşembe canlı altın fiyatları

Altının gramı, güne düşüşle başlamasının ardından 5 bin 408 liradan işlem görüyor.



Dün altının ons fiyatındaki yükselişe paralel değer kazanan gram altın günü yüzde 1,5 artışla 5 bin 419 liradan tamamladı. Yeni güne düşüşle başlayan gram altın, saat 09.30 itibarıyla önceki kapanışa göre yüzde 0,2 azalışla 5 bin 408 lira seviyesinde bulunuyor.





Çeyrek altın 9 bin 446 liradan, Cumhuriyet altını 37 bin 642 liradan satılıyor.



Altının ons fiyatı da güne düşüşle başlamasının ardından önceki kapanışın yüzde 0,2 altında 4 bin 32 dolarda seyrediyor. İsrail ile Hamas Gazze'de ateşkes planının ilk aşamasını onayladı. Analistler, ateşkes sürecine ilişkin gelecek pozitif haber akışının küresel piyasalardaki risk algısını azaltacağını söyledi.