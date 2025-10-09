‘Arz güvenliğimizi güçlendiriyoruz’

Hazine ve Maliye Bakanlığı, Türkiye'ye çeşitli alanlarda uygun koşullu ve uzun vadeli dış finansman sağlama çalışmalarına devam ediyor. Türkiye'nin belirli sulama havzalarında dağıtım altyapısının rehabilitasyonu ve modernizasyonu amacıyla geliştirilen ve 2 Haziran'da Dünya Bankası İcra Direktörleri Kurulunda onaylanan Sulama Modernizasyonu-2 Projesi kapsamında bankadan 757.1 milyon euro finansman sağlanmasına ilişkin kredi anlaşması imzalandı. Konuya ilişkin konuşan Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, altyapı yatırımlarına uygun koşullu ve uzun vadeli dış finansman sağlayarak arz güvenliğini güçlendirdiklerini belirtti. Şimşek, "Uyguladığımız politikalarla birlikte arz yönlü tedbirlerle enflasyonla mücadelemizi sürdürüyoruz" ifadelerini kullandı.