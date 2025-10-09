Milli ulaşım zincirine yeni halka! Ege’yi Akdeniz’e bağlayan Otoyol Projesi başlıyor

Ege Bölgesi'nin en önemli ulaşım hatlarından biri olacak Denizli- Burdur ve Burdur-Antalya Otoyolu Projesi, önümüzdeki yıl başlatılacak. Proje tamamlandığında, İzmir'den yola çıkan bir sürücü kesintisiz bir otoyol ağıyla Akdeniz kıyılarına ulaşabilecek. Konuya ilişkin konuşan Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, "Antalya-Alanya Otoyolu, planlanan Denizli-Burdur ve Burdur-Antalya otoyollarıyla entegre edilerek İzmir'den Avrupa sınırına uzanan bir ulaşım koridoru oluşturacak" ifadelerini kullandı. Aydın-Denizli Otoyolu'nun tamamlanmasının ardından devam edecek bu hat, hem Ege hem de Akdeniz Bölgeleri arasındaki ticaret ve turizmi canlandıracak.

VERİMLİ HALE GELECEK

Yolun hizmete girmesiyle mesafeler kısalacak, taşımacılık süresi azalacak, lojistik ağ daha verimli hale gelecek. İzmir- Aydın Otoyolu'nun devamı olan bu dev ulaşım zincirinin tamamlanmasıyla Edirne'den Antalya'ya uzanan milli otoyol ağının en önemli halkalarından biri olacak.

KÖROĞLU TÜNELİ KAZI ÇALIŞMASI

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Ankara-İzmir YHT hattının en kritik noktalarından biri olan Köroğlu Tüneli'nde kazı çalışmalarının tamamlandığını ve 'Işık Göründü Töreni'nin gerçekleştirildiğini duyurdu.