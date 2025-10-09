Yatırımda son düzlük! Manisa’da BYD hareketliliği

Çin merkezli elektrikli ve hibrit araç üreticisi BYD'nin Manisa Organize Sanayi Bölgesi'nde kurmayı planladığı dev yatırımda yeni gelişme yaşandı. Edinilen bilgilere göre, uzun süredir sessizliğin hâkim olduğu fabrika sahasında ekim ayının sonunda inşaat çalışmalarına başlanacağı öne sürüldü. BYD'nin Türkiye'deki 1 milyar dolarlık yatırımının en önemli ayağını oluşturan Manisa fabrikasının, 2026 yılı sonunda tamamlanarak yıllık 150 bin araç üretim kapasitesiyle faaliyete geçmesi hedefleniyor. Daha önce şubat ayında altyapı çalışmaları için kamyon ve iş makinelerinin yoğun mesai yaptığı bölgede, haziran ayında faaliyetlerin durması dikkat çekmişti.

BÖLGE EKONOMİSİ CANLANACAK

Aradan geçen 3 aylık sürede herhangi bir ilerleme gözlemlenmeyince vatandaşlar "Acaba yatırım iptal mi edildi?" sorusunu gündeme düşmüştü. Ancak edinilen son bilgilere göre BYD'nin planlarında herhangi bir değişiklik bulunmuyor. Ekim ayının sonunda şantiyede hareketlilik başlayacak ve fabrikanın inşaat sürecine resmen start verileceği ileri sürülüyor. Manisa'da otomotiv sektörüne büyük ivme kazandırması beklenen yatırım, bölge ekonomisi ve istihdam açısından da büyük önem taşıyor.