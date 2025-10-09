YÖK’ün Veri Analizi Okulu dersleri başladı

Yükseköğretim Kurulu (YÖK), kendini yapay zeka, veri analizi ve istatistik alanlarında geliştirmek isteyenler için Veri Analizi Okulu'nu hayata geçirdi. Veri Analizi Okulu; Marmara Üniversitesi Nüfus ve Sosyal Araştırmalar Enstitüsü koordinasyonunda, ODTÜ, İTÜ ve Boğaziçi Üniversitesi'nin katkılarıyla başladı. Eğitimler, Türkiye'nin seçkin üniversitelerinin dünya çapında tanınan hocaları tarafından çevrimiçi ortamda ücretsiz olarak veriliyor. Veri Analizi Okulu 6 farklı eğitim modülünü içeriyor. İnternet üzerinden yapılacak eğitimi tamamlayan öğrencilere katılım ve başarı belgesi verilecek.