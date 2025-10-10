2 bin 364 kişi BES’i teminat gösterdi

BES teminatlı kredilerde son durum belli oldu. 2 bin 364 kişi BES sözleşmesini bankaya teminat olarak gösterdi, 479.8 milyon TL kredi kullandı. Aradan geçen 15 ayda, 6 bankadan, 2 bin 665 adet kredi ve 546 milyon TL kredi tutarı için BES teminatının kredide teminat gösterilmesi talebiyle emeklilik şirketlerine başvuru yapıldı. Emeklilik şirketleri 2 bin 364 kredi karşılığında 479.8 milyon TL teminat gösterilmesini kabul etti. Böylece, BES sözleşmesini teminat göstermek için bankalardan emeklilik şirketlerine gelen taleplerin yüzde 88'i onaylandı. BES katılımcısı birikimini alacağın devri sözleşmesi yoluyla bankalara devredebiliyor. Şimdilik sadece tüketici kredilerinde BES sözleşmesi teminat olarak gösterilebiliyor. İşveren tarafından ödeme yapılan BES sözleşmeleri ve emeklilik gelir planı kapsamında olan BES sözleşmeleri kredide teminat olarak gösterilmiyor.