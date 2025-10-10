Piyasalarda altın fırtınası

Yatırımcıların güvenli limanı altın, kazandırmaya devam ediyor. Ons fiyatı 4.045 doları görürken, Kapalıçarşı'da gramda alım-satım farkı 500 TL'ye yükseldi. Altın ve Para Piyasaları Uzmanı Mehmet Ali Yıldırımtürk, "Kapalı Çarşı'da 1974 yılından itibaren ilk kez böyle bir şey yaşıyoruz. Altındaki yükselişin birkaç nedeni var. Bunlardan en önemlileri elbette İsrail'in Gazze saldırıları, Rusya-Ukrayna savaşı ve merkez bankalarının altına olan yoğun talebi. Bu üç neden ons altın fiyatını yukarı taşıyor. Şu an fiyat konusunda öngörülebilirlik çok zor hale geldi. Yatırımcı, dükkanın kapısından çıktığı anda kazanmaya başlıyor" dedi.

EN GÜÇLÜ YÜKSELİŞ

Öte yandan altının ons fiyatı 4.045 dolar seviyesine çıkarak yeni bir zirve daha yaptı. Sadece bir haftada yüzde 12 değer kazanan sarı metal, en güçlü yıllık yükselişi kaydetti. Ons fiyatı bu yıl yüzde 55 artış kaydetti ve 2 yıl öncesine göre iki katından fazla yükseliş gösterdi. Hareketlilik iç piyasaya da oldukça güçlü yansıdı. Fiyatların neredeyse anlık değişmesi nedeniyle birçok kuyumcu esnafı gram bazlı altın satışlarını durdururken, Kapalıçarşı'da da alım satım farkı da satış fiyat lehine 500 liraya kadar yükseldi. Bankalar, yatırım firmaları ve uzmanlar altınla ilgili uyarılarda bulundu.

'KÖPÜK FİYATLAMA'

FİNANS Analisti İslam Memiş, piyasadaki yükselişi "sağlıksız ve düzensiz bir köpük fiyatlama" olarak değerlendirdi. İslam Memiş uzun vadede 2026'ya kadar sürecek bir yükseliş öngördüğünü söyledi.

'YÜKSELİŞ BİR UYARIDIR'

GOLDMAN Sachs'ın Başkan Yardımcısı Robert Kaplan altınla ilgili olarak, "Altının 4 bin dolar bariyerini kırarak yeni rekorlara ulaşması bir uyarı işareti olarak görülmeli. altın güvenli liman aracı olarak öne çıkıyor" ifadelerini kullandı.

'BÜYÜK BİR GELİŞME'

DÜNYA Altın Konseyi piyasa analisti Louise Street, "Bu tür ani fiyat hareketleri büyük bir fırtına olarak değerlendirilebilir. Bu gerçekten de büyük bir gelişmedir" dedi.

'KISA VADEDE DÜZELTME'

BANK of America, "Altın, aşırı seviyelere ulaşması nedeniyle kısa vadede düzeltme riski taşıyor. Ancak küresel ekonomik ve enflasyon belirsizlikleri sürdükçe altın bir koruma aracı olarak değer kazanmaya devam edecek" yorumunda bulundu.