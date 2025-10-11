Kentsel dönüşüm seferberliğinde rekor

Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatıyla 2012 yılında başlayan kentsel dönüşüm seferberliği, tarihi seviyelere ulaştı. 13 yılda 2,3 milyonu aşkın riskli konut, güvenli yuvalara dönüştü. Yaklaşık 8 milyon vatandaş, depreme dayanıklı evlerinde artık korkuyla değil, huzurla oturuyor. Deprem bölgesinde, 2,5 yıl gibi kısa bir süre içerisinde 304 bin konutu teslim eden devlet, 13 yıl önce yurt genelinde başlayan kentsel dönüşüm seferberliği kapsamında da Türkiye'yi ilmek ilmek işliyor. Öte yandan 2002 yılından bu yana TOKİ eliyle üretilen toplam sosyal konut sayısı ise 1 milyon 740 bine ulaştı. Bu kapsamda 5 milyon dar gelirli vatandaş da altyapısıyla ve sosyal donatısıyla güvenli barınma imkanına kavuştu.

ÇEŞİTLİ İMKANLAR SUNACAK

'50 Bin Sosyal Konut', '100 Bin Sosyal Konut' ve 13 Eylül 2022'de '250 Bin Sosyal Konut Projesi/ İlk Evim, Evim Arsa/İlk Evim İş Yeri' projeleri hayata geçirildi. Halihazırda Türkiye genelinde 280 bin sosyal konutun inşası devam ediyor. Önümüzdeki günlerde Başkan Recep Tayyip Erdoğan tarafından detayları açıklanması beklenen 500 bin sosyal konut projesi de "yüzyılın konut projesi" olarak tarihteki yerini almaya hazırlanıyor.