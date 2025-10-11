Peynire kadın dokunuşu

Balıkesir'in Sındırgı ilçesinde, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı koordinasyonunda "50 Peynirli Şehrim" projesi kapsamında hayata geçirilen Sındırgı Belediyesi Butik Mandıra Tesisi üretime başladı. Projenin yürütücüsü Balıkesir İl Tarım ve Orman Müdürlüğü işbirliği, Güney Marmara Kalkınma Ajansı desteğiyle hayata geçirilen tesis, bölgedeki kadın istihdamını artırmayı ve Balıkesir'in zengin peynir kültürünü markalaştırmayı hedefliyor. Günlük yaklaşık 500 kilogram sütün işlendiği mandırada, yerel üreticilerden toplanan sütler, Süt Birliği kontrolünden geçerek mandıraya ulaştırılıyor.