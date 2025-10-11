Turizm konutlarına yeni düzenleme! İzin belgesine sahip evler 2 yılda bir denetlenecek

Turizm amaçlı kiralanan evlerle ilgili yeni düzenleme yürürlüğe girdi. Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından hazırlanan yönetmelik Resmi Gazete'de yayımlandı. Yeni yönetmelikle, konutların turizm amaçlı kiralanmasına ilişkin kurallar sıkılaştırıldı. Eklenen yeni maddeyle izin belgesinin yalnızca ilgili bağımsız bölümü kapsadığı, binanın asli fonksiyonunu değiştirmediği açıkça belirtildi. Bu belge, imar planı ya da diğer kanunlar kapsamında herhangi bir hak sağlamayacak.

DEVREMÜLKLER DE KAPSAMDA

Yönetmeliğin geçici maddeleri ve denetim hükümlerine devremülkler de dahil edildi. Böylece kısa süreli turizm amaçlı kiralama faaliyetlerinde devremülkler de aynı kurallara tabi olacak. Yeni düzenlemelerle konutlarda güvenlik önlemleri ise artırıldı. Kiralık evlerde kurallar ile bina çıkış yollarını gösteren bilgilendirme kartı bulundurulacak. Konutlarda kimyevi yangın söndürücü bulundurulması ve sabit bölümlerde duman dedektörü zorunlu hale geldi. Yönetmeliğe göre izin belgeli konutlar artık en az iki yılda bir denetlenecek. Evraklarda eksiklik varsa 30 gün süre verilecek. Fiziki denetimlerde eksiklik tespit edilirse önce 15 gün, ardından ikinci kez 15 gün ek süre tanınacak. Eksikliklerin giderilmemesi halinde izin belgesi iptal edilecek. Denetim tarihinde konutun hazır bulundurulmaması durumunda da yaptırım uygulanacak.