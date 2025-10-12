Çevreyi kirleten firmalara 121 milyon TL ceza

Manisa Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü, 2025'in ilk 9 ayında gerçekleştirdiği 604 çevre denetiminde, çevreyi kirleten 84 firmaya toplam 121 milyon 571 bin TL idari para cezası uyguladı. En büyük ceza kalemi, atıklarını usulüne uygun bertaraf etmeyen sanayi tesislerine kesildi. 24 ayrı işlemle toplam 78,4 milyon TL ceza verilen bu firmalar, Gediz Havzası ve tarım arazileri için en büyük tehdit olarak öne çıktı. Denetimlerde ayrıca; Atık su nedeniyle 16 firmaya 27,3 milyon TL, Hava emisyonundan 12 firmaya 7,2 milyon TL. Çevre izinsiz faaliyetlerden 10 firmaya 3,2 milyon TL. Gürültü kirliliğinden 11 firmaya 3,67 milyon TL. Toprak kirliliğinden 4 firmaya 1,3 milyon TL. Anız yakmadan dolayı 5 kişiye 47 bin TL ceza kesildi.