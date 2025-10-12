Jantsa’dan karalama kampanyalarına tepki

Bazı çevrelerce kamuoyuna yansıtılan gerçek dışı iddialar üzerine Jantsa Jant Sanayi ve Ticaret A.Ş.Kurucusu ve Yönetim Kurulu Başkanı Şefik Çerçioğlu'dan açıklama geldi. Çerçioğlu karalama kampanyalarına karşı yaptığı açıklamada, "İlgili yayında bahsi geçen otel tesisi, 2002 yılından bu yana hizmet vermektedir. Otelin bulunduğu alan ve çevresi, Çevre Bakanlığı tarafından hazırlanıp onaylanmış olan 1/100.000 ölçekli çevre düzeni planının yürürlüğe girdiği tarihten bu yana turizm alanı olarak planlanmıştır. Bu nedenle, imar rantı oluşturulması söz konusu dahi olamaz. Ailemiz, 50 yılı aşkın süredir sanayi alanında faaliyet göstermekte olup hiçbir zaman müteahhitlik ya da imar rantı ile ilgisi olmamıştır. Üretim, ihracat ve istihdamla ülkemize katkı sağlamayı temel ilke edinmiş bir aileyiz. Bu anlayışımız geçmişten bugüne değişmemiştir" ifadelerine yer verdi.

'ARAŞTIRMALARINI BEKLERDİM'

ŞEFİK Çerçioğlu açıklamasına şöyle devam etti: "Eğitime destek vermek adına Adnan Menderes Üniversitesi'ne bir bina kazandırılmış; ayrıca yaklaşık 30 bin metrekare arazi de kamuya bağışlanmıştır. Eğitime ve toplumun her katmanına katkı sunmak, ailemizin temel değerleri arasında yer almaktadır. Hakkımızda ortaya atılan mesnetsiz iddialarla ilgili, gerekli yasal süreçlerin başlatılacağını belirtmek isterim. Bazı kişilerin yayın yoluyla ortaya attığı gerçek dışı iddialar konusunda, sorumlu yayıncılığın bir gereği olarak öncesinde mülkiyet sahiplerine ulaşmasını ve iddiaların doğruluğunu araştırmasını beklerdim."