Manisa’nın beyaz altını yeniden değer kazanıyor

Türkiye'nin tarım merkezlerinden biri olan Manisa, üzüm ve zeytin üretimindeki liderliğinin ardından, stratejik öneme sahip pamukta da adını zirveye yazdırmaya hazırlanıyor. Son yıllarda ekim alanları ve verimliliği artıran Manisalı üreticiler, pamuk üretiminde dikkat çekici bir ivme yakaladı. Manisa'da 10 yıl önce 52 bin dekarda 24 bin ton olan pamuk üretimi, 2024 yılında 146 bin dekarda 49 bin tona ulaştı. Bu üretimin yaklaşık 20 bin 146 tonu ise mahlıç (lif) pamuk olarak ekonomiye kazandırılacak.