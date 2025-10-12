Sahte faturaya yapay zeka darbesi: 578 milyar liralık işlem KURGAN’a takıldı





İki yılda, işlemlere taraf olan 17 bin 373 satıcının incelenmesine de başlandı. Bu çerçevede alıcılardan gelecek cevaplar, satıcılar nezdinde yürütülecek incelemelerde, delil teşkil edecek. Gelen cevaplara göre, incelemelerin kapatılması da söz konusu olacak.



VDK, riskli işlemlere taraf olan alıcı mükellefi bulunan mali müşavirlere de yazıyla bilgi veriyor. Ancak bu bilgilendirme, müşavirlere bir sorumluluk yüklemek için değil, sadece mükelleflere rehberlik edilmesi amacıyla yapılıyor.



KAYITLARI DÜZELTME İMKANI

KURGAN Sistemi ile yapılan tespitler sadece riskli işlemleri belirlediği için satıcı ve alıcıya "sahte belge düzenleyicisi veya kullanıcısı olma" statüsü kazandırmıyor. Bilgilendirilen mükellefin, bilmeden ya da yanlışlıkla sahte fatura kullanmasının önüne geçiliyor. Uyarıları alan mükellefler, kayıtlarını düzeltme imkanı elde ediyor.



"DÜRÜST MÜKELLEFİN HAK VE HUKUKUNU KORUYORUZ"

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek de kayıt dışılıkla mücadelenin, teknolojiye yatırım yaparak ve en yeni sistemleri devreye alarak devam ettiğini vurgulayarak, "Bu sistemlerin amacı mükellefleri cezalandırmak değil aksine bilgilendirmek ve gönüllü uyuma davet etmek. Her zaman dürüst mükelleflerin hak ve hukukunu koruyoruz, gerçek alım satım işlemine taraf olanlar açısından endişe edilecek bir durum bulunmuyor." dedi.

