Ticaret Bakanlığı haksız fiyatlandırmayı önlemek için düğmeye bastı! Fiyat listelerinde karekod dönemi

Ticaret Bakanlığı yeni düzenlemeleri devreye sokuyor. Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren Fiyat Etiketi Yönetmeliği'ne göre işletmelere fiyat bilgisi paylaşımı zorunluluğu getirildi. Yeni dönemde lokanta, restoran, kafe, pastane ve benzeri yiyecek-içecek hizmeti sunan ve kriterleri Ticaret Bakanlığı'nca belirlenen işletmeler, fiyat listelerine ilişkin bilgileri elektronik sistem üzerinden Ticaret Bakanlığı'na aktarmakla yükümlü olacak.

KUTUNUN AĞIRLIĞI DÜŞÜLECEK

Bu veriler, ilgili kurum ve kuruluşlarla paylaşılabilecek; kamuoyunun şeffaf biçimde erişimine sunulacak. Uygulamaya ilişkin usul ve esaslar Ticaret Bakanlığı'nca belirlenerek ilan edilecek. Satıcı tarafından açıkta ve tüketici huzurunda tartılarak satılan ürünlerde, malın içinde bulunduğu kap veya ambalajın ağırlığı (dara) artık zorunlu olarak düşülecek. Bu sayede tüketiciler yalnızca satın aldıkları ürünün ağırlığı kadar ödeme yapacak; haksız fiyatlandırmanın önüne geçilerek adil ticaret ilkesi güçlendirilmiş olacak. Yiyecek ve içecek hizmeti sunan işletmeler, fiyat listelerini tüketicilerin erişimine karekod (QR kod) yöntemiyle de sunabilecek. Tüketicilerin talebi hâlinde işletmeler, fiyat listesini fiziksel olarak da göstermekle yükümlü olacak. Bu sayede vatandaşlar fiyat bilgilerine hem dijital hem fiziki ortamda hızlı, kolay ve şeffaf biçimde ulaşabilecek.

ELEKTRONİK CİHAZLAR

Kitap, dergi, gazete ve benzeri ürünleri satan işletmelerde ürün fiyatlarının yalnızca etiketle değil, aynı zamanda elektronik cihazlar aracılığıyla da gösterilebilmesi mümkün hale geldi. Bu düzenleme, tüketicilerin söz konusu ürünlerin fiyatlarını daha kolay, hızlı ve doğru şekilde öğrenebilmesini sağlayacak.