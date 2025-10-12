Türkiye enerjide lider ülke olacak

Çin'in nadir toprak elementlerinin çıkarılması, işlenmesi, mıknatıs malzemeleri üretimi ve geri dönüşümüne ilişkin teknolojilerin ihracatına getirdiği yeni kısıtlamalar, küresel teknoloji tedarik zincirinde ciddi bir kırılma potansiyeli taşıyor. Dünyadaki NTE üretiminin yaklaşık yüzde 90'ını, işlenmesinin ise yüzde 92'sini gerçekleştiren Çin'in bu hamlesi, sadece ABD ve Avrupa'yı değil, tüm yüksek teknoloji üreticilerini baskı altına alacak. Böylece, cep telefonlarından elektrikli otomobillere kadar birçok üründe hammadde sıkıntısı yaşanacağı öngörülüyor. Bu adım, ABD'nin Çin'e yönelik yüksek gümrük vergileriyle tırmanan ticaret savaşlarının yeni bir cephesi olarak da değerlendiriliyor.

KÜRESEL POTANSİYEL

Çin'in baskın rolünün sorgulanmaya başladığı bu dönemde, Türkiye'nin Eskişehir Beylikova ilçesindeki dev NTE rezervi, küresel dengeleri değiştirebilecek ölçekte bir potansiyel sunuyor. 2022'de duyurulan ve yaklaşık 694 milyon tonluk cevher rezervi barındıran bu saha, Türkiye'yi Çin'in Bayan Obo bölgesinden sonra dünyanın en büyük ikinci rezerv alanı konumuna taşıyor. Cevher sahasında yapılan ilk çalışmalar lantan, seryum, neodimyum, praseodimyumun üretilebilir düzeyde olduğunu ortaya koydu. Bu sahada diğer nadir toprak oksitleri de belli oranlarda mevcut.