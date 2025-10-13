İzmir’de okul servisi hizmeti için fahiş paralar isteniyor!

İzmir'de özel okulların ve onlara aracı olan şirketlerin, belirlenen tarifenin üç katı taşımacılık ücreti istediğini belirten İzmir Servisçiler ve Otobüsçüler Odası Başkanı Erdem Mert, "Kanunen kimse bizim tarifemizin üzerinde para teklif edemez. İşi biz yapıyoruz ama parayı okul ve aracı kurum kazanıyor. Veliler doğrudan odamızla görüşüp 'S' plakalı, tüm şartlara ve belgelere sahip olan ve çok daha uygun fiyata öğrenci taşıyan servis aracı bulabilir" dedi. Fiyat belirleme yetkisinin Danıştay kararı ile UKOME'den Büyükşehir Meclisi'ne verildiğini kaydeden Mert, "Eğitim öğretim yılı başlamadan fiyat talebimizi Büyükşehir'e ilettik. Servis ücretleri çok hassas bir konudur.

'EN YAKIN MESAFE 3 BİN 313 LİRA'

Denge unsurunu göz önünde bulundurarak adımlar attık, esnafımız da mutlu oldu, velilerden de en küçük bir şikayet gelmedi. Devlet okullarına giden öğrencilerin taşınmasında 0-3 kilometrede 2762 lira oldu. Mesafede kademeler var, her kademede ayrı ücret söz konusu tabii ki. Fiyatlar belirlenirken devlet okulları için ayrı, anaokulu ve özel okullar için ayrı ayrı fiyat baremleri çıkarılıyor. Ana okulu ve özel okullar için en yakın mesafe 3 bin 313 lira. Kaldı ki servisçi arkadaşlar, yeni tarifede yer alan rakamların altında öğrenci taşıyabiliyor, velilere gereken kolaylığı sağlıyor" diye konuştu. Özel okullarda yaşanan servis ücreti krizine de değinen Erdem Mert sözlerini şöyle sürdürdü: "Özel okullardan çok fazla sayıda şikayetlerle karşı karşıya kalıyoruz. Bizim fiyatlarımız, özel okullar için de makul rakamlar içeriyor ama maalesef hiçbir özel okulda, belirlediğimiz fiyat tarifesi uygulanmıyor. Bizim tarifenin iki, hatta üç katı para isteyen özel okullar ve özel okullarda taşımacılık yapan firmalar var. Bu büyük bir problem."

ESNAFTAN KART TALEBİ

İzmir Lokantacılar ve Gazinocular Odası Başkanı Doğan Kılıç da, Belediyeler tarafından kurulan Kent Lokantaları'nın üyelerini çok zorladığına dikkat çekerek, "Biz ana fikre karşı değiliz, emekliye, öğrenciye, ihtiyaç sahibine ucuz yemek verilsin. Oda olarak biz de katkı koyalım, ama uygulama yanlış. Belediye ihtiyaç sahiplerine lokantalarda geçecek kart versin, bizler de vatandaşlara ayrıca indirim uygulayalım. Kırtasiye, ayakkabı sektöründe bu uygulama var, gıda sektörüne de yansıtalım" şeklinde konuştu.