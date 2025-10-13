Vergi Denetleme Kurulu 578 milyar liralık işlemi mercek altına aldı

VERGİ Denetim Kurulunun (VDK), sahte faturayla mücadele etmek için devreye aldığı yapay zeka destekli Kuruluş Gözetimli Analiz (KURGAN) Sistemi'yle, iki yıl için 17 bin 373 satıcı ile 77 bin 834 alıcının taraf olduğu yaklaşık 578 milyar lira tutarındaki işlem risk analizine takılırken, bu mükelleflere kayıt ve beyanlarını düzeltme imkanı veriliyor. Hazine ve Maliye Bakanlığından edinilen bilgilere göre, VDK, sahte belgeyle mücadelede 1 Ekim itibarıyla yeni tedbirleri devreye aldı. Cari verilerle çalışan ve işlem riskini ölçen yapay zeka destekli KURGAN, ekonomideki tüm alım ve satım işlemlerini tarayıp, riskli olanları tespit ediyor.