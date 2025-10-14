Egeli madenciler 9 ayda 1 milyar doları aştı

Ege Maden İhracatçıları Birliği, eylül ayında ihracatını yüzde 30'luk artışla 110 milyon dolardan 142 milyon dolara taşırken, 9 aylık dönemdeki ihracatı yüzde 7'lik artışla 974 milyon dolardan 1 milyar 42 milyon dolara çıktı ve 1 milyar doları aşmanın gururunu yaşadı.

ORTALAMANIN ÜZERİNDE

Aynı dönemde Türkiye genelinde maden ihracatı yüzde 2'lik artışla 4 milyar 442 milyon dolardan 4 milyar 511 milyon dolara ulaştı. Ege

Maden İhracatçıları Birliği, bu performansıyla ülke ortalamasının üzerinde bir artış oranına imza attı. Dünya genelinde yaşanan resesyon, yüksek enflasyon, düşük döviz kuru sarmalına rağmen Ege Maden İhracatçıları Birliği'nin ihracat performansının son 1 yıllık süreçteki ihracatının yüzde 11'lik gelişimle 1 milyar 375 milyon dolara ilerlediğini paylaşan Ege Maden İhracatçıları Birliği Başkanı İbrahim Alimoğlu, 1.5 milyar dolar ihracat hedefine emin adımlarla ilerlediklerini dile getirdi.