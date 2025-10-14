Emekliye 32 bin TL sürprizi

Eylül ayında bankalar arasında en yüksek emekli promosyonu 30 bin TL seviyesindeydi. Ancak ekim ayına girilmesiyle birlikte bir banka, kampanya tutarını 32 bin TL'ye yükselterek rekabeti yeniden alevlendirdi. Bu gelişmeyle birlikte emekli promosyonlarında sadece bir ay içinde 2 bin TL'lik artış yaşandı.

ARTIŞ DİKKAT ÇEKTİ

Bankalar emeklileri portföyüne katmak için kampanyalarını peş peşe güncellerken, yeni bir banka daha yarışa dahil oldu. Daha önce 20 bin TL üzeri maaş alanlara 20 bin 400 TL ödeme yapan banka, tutarı 31 bin TL'ye çıkardı. Böylece promosyon ödemelerinde yüzde 51 oranında artış gerçekleşti. Bankacılık çevrelerine göre bu oran, son dönemde görülen en yüksek artışlardan biri olarak kayıtlara geçti. Uzmanlar,

bankalar arasındaki promosyon rekabetinin yıl sonuna kadar süreceğini öngörüyor.

YARIŞ DEVAM EDECEK

Mali Müşavir ve Sosyal Güvenlik Müşaviri Emin Yılmaz, konuya ilişkin değerlendirmesinde şunları dile getirdi: "Türkiye'de yaklaşık 16,5 milyon emekli bulunuyor. Bu da bankalar için büyük bir müşteri potansiyeli anlamına geliyor. Eylül ayında 30 bin TL olan promosyonların ekimde 32 bin TL'ye çıktığını gördük. Kampanya tarihleri incelendiğinde 32 bin TL'lik ödeme 2 Ekim - 31 Aralık 2025 tarihleri arasında geçerli. 30 bin TL ve altındaki ödemeler için ise son başvuru tarihi 31 Ekim'di. Dolayısıyla önümüzdeki aylarda da bu yarışın devam edeceğini, bankaların ödeme tutarlarını ve kampanya sürelerini güncelleyeceğini tahmin ediyoruz."

2025 KAMPANYALARI

Akbank: 2025 yılı kampanyasında SGK emeklilerine "30 bin TL'ye varan nakit ödül" fırsatı sunuyor. Emekli maaşını Akbank'a taşıyan müşteriler, 15 bin TL'ye kadar nakit promosyonun yanı sıra ek 15 bin TL ödül kazanabiliyor. Böylece toplam kazanç 30 bin TL'ye ulaşıyor.

İş Bankası: Emeklilere 15 bin TL'ye kadar nakit promosyonla birlikte 9 bin TL'ye varan ek ödeme imkânı sunuyor. Ayrıca, Maximum Kart'ı yıllık ücret ödemeden kullanma, ücretsiz EFT/havale ve diğer banka ATM'lerinden nakit çekim ayrıcalıkları kampanyada yer alıyor. Kampanya, 1-30 Eylül 2025 tarihleri arasında geçerli olacak.

Ziraat Bankası: Ziraat Bankası, SGK emeklilerine 12 bin TL'ye kadar promosyon imkânı sunuyor. Üç yıllık peşin ödeme yapılan kampanyada, önceki dönem taahhüdü devam eden müşterilerin sistemsel mahsup işlemleriyle yeni promosyon ödemeleri yapılabiliyor.

Halkbank: Halkbank, 2025 promosyon kampanyasında maaş aralığına göre üç kademeli bir sistem uyguluyor. 10.000 TL - 14.999 TL arası maaş alanlara 8.000 TL, 15.000 TL - 19.999 TL arası maaş alanlara 10.000 TL, 20.000 TL ve üzeri maaş alanlara 12.000 TL ödeme yapılıyor.

Yapı Kredi: 2025'te emeklilere sunduğu promosyon paketinde tutarları 30 bin TL'ye kadar çıkardı. 0-9.999 TL maaş alanlara 15.250 TL'den başlayan kampanya, dijital aktiflik, kredi kartı harcaması ve fatura talimatı gibi koşullarla artıyor. 20 bin TL ve üzeri maaş alan müşteriler 15 bin TL nakit promosyonun yanı sıra toplamda 30 bin TL'ye kadar kazanç elde edebiliyor.

QNB Finansbank: Finansbank, maaşını taşıyan emeklilere 31 bin TL'ye kadar promosyon fırsatı sunuyor. 0-9.999 TL maaş alanlara 19.500 TL'den başlayan kampanya, kredi kartı harcamaları ve ek hesap avantajlarıyla birlikte 20 bin TL ve üzeri maaşlarda 31 bin TL'ye kadar çıkıyor.

Albaraka Türk: 2025 yılı için "25.000 TL'ye Varan Ödül" kampanyasını duyurdu. Ancak ek koşullarla birlikte bu tutar 32 bin TL'ye kadar çıkabiliyor. Maaşını taşıyan, otomatik ödeme talimatı veren ve kredi kartı harcaması yapan müşteriler; referans kampanyaları ve Worldpuan avantajlarıyla birlikte toplam kazançlarını artırabiliyor.