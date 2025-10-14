Esnaftan Çankaya otoparkı için sağ duyu çağrısı: Alternatifsiz yıkım tüm bölgeyi kilitler

Çankaya'daki çok katlı otopark ve alışveriş merkezi hakkında yıkım kararı vermesi esnaf kesimini üzdü. Bölgede faaliyet gösteren esnaf odaları, yıkım kararının yeniden değerlendirilmesi gerektiğini belirtti. İESOB Başkanvekili İhsan Esen'in basın açıklamasına, İzmir Kuyumcular Odası Başkanı Murat Kurtuluş Buyrukçu, İzmir Kurukahveciler Odası Başkanı İlyas Gönen, İzmir Lokantacılar Odası Başkanı Doğan Kılıç, İzmir Gömlekçiler Odası Başkanı Olgun Aktaş, İzmir Elbiseciler ve Benzerleri Odası Başkanı Fatih Kıraç, İzmir Manifaturacılar Odası Başkanı Kemal Ateş, İzmir İnşaat Sanatkarları Odası Başkanı Bayraktar Erdem ile İzmir Terziler ve Konfeksiyoncular Odası Başkanı Mustafa Güvenli katıldı.

'İŞBİRLİĞİNE HAZIRIZ'

Yıkım kararında acele edilmemesini isteyen İESOB Başkanvekili İhsan Esen, 'Büyükşehir Belediye Başkanımız Dr. Cemil Tugay'ın esnaf kesimine olan samimi yaklaşımlarını ve hassasiyetini biliyoruz. Bu konuda da Büyükşehir Belediye Başkanımızın esnaf teşkilatı ile görüş alışverişinde bulunarak hem esnafı hem de vatandaşlarımızı mağdur etmeyecek bir çözüm getirmesini bekliyoruz. Önceliğimiz otoparka alternatif yaratmak. Biz işbirliğine hazırız, Büyükşehir Belediyesi'nin çağrımıza duyarsız kalmayacağına inanıyoruz' dedi.

'GÖZ ÖNÜNE ALINMALI'

Büyükşehir Belediyesi'nin geçen yıl binayı riskli yapı olarak nitelendirdiğini hatırlatan Esen, 'Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından 'Güçlendirilebilir' onayı verilince yıkımdan vazgeçilmişti. Geçen sürede otopark kullanıldı, bir sıkıntı yaşanmadı. Kentin merkezindeki otopark çok büyük bir ihtiyacı karşılıyor. Bu bölge iş merkezi. Günde 3 bin 500 aracın park edildiği otopark, Kemeraltı başta olmak üzere çevre esnafına, bürolara, Kemeraltı'na ve Mezarlıkbaşı bölgesine alışverişe veya işini görmeye gelen vatandaşlara hizmet veriyor. Çankaya bölgesinde zaten otopark sıkıntısı had safhada. Ayrıca otoparkın altında işyeri bulunan 87 esnafın durumu da göz önüne alınmalı. Alternatifi oluşturulmadan otoparkın yıkımı Çankaya'dan Bayramyeri'ne, Kemeraltı-Mezarlıkbaşı'ndan Konak'a kadar tüm bölgeyi kilitler. İzmir'in en önemli iş merkezi felç olur' diye konuştu.

İLÇELERE DE HİZMET VERİYOR

AÇIKLAMAYA destek veren oda başkanları da otoparkın sadece Çankaya ve Kemeraltı bölgesinin sorunu olmadığını dile getirdiler. Ödemiş, Tire gibi çevre ilçelerden gelen toptancıların ve vatandaşların da otopark hizmetinden yararlandıklarına dikkat çeken esnaf temsilcileri, 'İzmir'de iki yüz bin esnafı ve çok sayıda vatandaşımızı ilgilendiren bir konuda Büyükşehir Belediyesi'nden anlayış bekliyoruz' dediler.