Bakan Işıkhan’dan gençlere destek müjdesi: Hedef 1 milyon gence ulaşmak

Bakan Vedat Işıkhan, İŞKUR Gençlik Programı kapsamında öğrencilerin hangi alanlarda görev alacağını ve kontenjanlara ilişkin detayların üniversiteler tarafından belirlediğini aktardı.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, üniversiteli gençleri iş hayatına hazırlamak için hayata geçirilen İŞKUR Gençlik Programı'ndan 2028 yılına kadar toplam 1 milyon genci yararlandırmayı hedeflediklerini belirterek, 52 üniversitede programın yeni dönem başvurularının başladığını duyurdu. Bakan Işıkhan, Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın, 2 hafta önceki kabine toplantısında, özellikle üniversitede okuyan gençlere yönelik İŞKUR Gençlik Programı müjdesi verdiğini anımsattı.

'RAHATLIKLA ERİŞİLEBİLİR'

Gençlerin "genclik.iskur.gov.tr" adresinden programlar hakkında bilgi edinebileceğini aktaran Işıkhan, "Genç kardeşlerim özellikle ALO 170 hattımızdan, İŞKUR Gençlik Platformu'muzdan, İŞKUR Mobil uygulamamızdan ve İŞKUR e-Şube bölümlerinden rahatlıkla bu programa erişebilir" diye konuştu.

