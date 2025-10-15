Migros’tan yerli bakliyat hamlesi

MİGROS, 6,5 milyon dolarlık yatırımla faaliyete aldığı Edirne Keşan'daki MİGBAK Paketleme Tesisi'nde, yüzde 100 yerli bakliyatları modern teknolojilerle paketleyerek sofralara taşıyor. MİGBAK, yerel üreticiyi güçlendiren ve kültürel mirası geleceğe taşıyan stratejik bir yerli bakliyat paketleme merkezi olarak öne çıkıyor. "Yerli üretimi yeniden teşvik etmek üzere yerelleşme seferberliği başlattık" diyen Migros Grubu Pazarlama İcra Kurulu Üyesi Ekmel Baydur, "Tüketici artık Migros markalı bir bakliyat ürünü aldığında, menşeine bakmak durumunda kalmayacak. Özlemini duyduğu o eski bakliyatların tadına ulaşacak ve güvenle tüketecek" dedi.

KARARLILIKLA İLERLİYOR

YEŞİL mercimekte başlattığı yerli üretim atağını barbunya ile sürdüren Migros, tüketiciye daha fazla yerli ürün ulaştırma yolunda kararlılıkla ilerliyor. Üreticiye alım garantisi, eğitim, finansman desteği vermekle kalmıyor; yerli tohumun tarlaya atılmasından paketleme tesisine kadar olan sürecin tamamını izliyor. Tesise ulaştırdığı hasadı modern laboratuvarlarında analiz ederek gönül rahatlığıyla tüketicilerine sunuyor. Tesiste ayrıca, bir zamanlar yalnızca küçük aile işletmelerinde ve yöresinde kısıtlı olarak üretilen Mardin bulguru, Diyarbakır Karacadağ pirinci, Erzurum İspir fasulyesi, Ordu Akkuş fasulyesi ve Edirne İpsala baldo pirinci gibi Anadolu topraklarının birçoğu coğrafi işaretli olan değerleri, Anadolu Lezzetleri markası ile yeniden üretime kazandırılıyor. Böylece yöresinin, üreticisinin kalkınmasına ve üretimin devamlılığına destek olunuyor.