Savunma sanayisinde 1 trilyonu aşan güç: Aselsan’ın global yükselişi

Savunma sanayinde dışa bağımlılığı azaltmaya, denizlerin altından uzayın derinliklerine uzanan her alanda oyun değiştirici teknolojiler geliştirmeye odaklanan ASELSAN, ikinci 50 yılına yüksek teknolojinin geleceğini değiştirecek yeni yatırımlarıyla temel attı. Geçtiğimiz ağustos ayında, 1.5 milyar dolarlık toplam yatırım tutarıyla Avrupa'nın en büyük entegre hava savunma tesisi ve Cumhuriyet tarihinin en büyük savunma sanayii yatırımı olan Oğulbey Teknoloji Üssü'nün temelini atan ASELSAN, üretim kapasitesini yüzde 40 artıracak, Ar-Ge faaliyetlerini hızlandıracak 280 milyon dolar değerindeki 14 yeni tesisin de açılışını yaptı.

'YÜZDE 274 GETİRİ SAĞLADI'

ASELSAN CEO'su Ahmet Akyol, teknolojideki üstünlüğü ile dünya savunma liginde ismi geçen bir şirket haline gelen ASELSAN'ın, NATO toplantılarına dünyanın en büyük savunma şirketleri ile beraber davet edildiğinin altını çizdi. Yıllık gelirin yüzde 7'sini Ar-Ge projelerine ayırdıklarını açıklayan Akyol, ASELSAN'ın Ar-Ge harcamalarının 2025 yılının ilk 6 ayında 572 milyon dolara ulaştığını belirtti. ASELSAN'ın Borsa İstanbul'da endekslere dahil şirketler arasında piyasa değeri 1 trilyon lirayı aşan ilk şirket olduğunu söyleyen Akyol, ASELSAN hisselerinin 2024 başından bu yana yatırımcısına dolar bazında yüzde 274 getiri sağladığını vurguladı. Bakiye siparişlerinin 16 milyar dolara ulaştığını belirten Akyol, yılın ilk altı ayında 1.3 milyar doları ihracat olmak üzere 2.8 milyar dolarlık yeni sözleşme imzaladıklarını açıkladı.

İHRACAT ODAKLI BÜYÜME

ASELSAN CEO'su Ahmet Akyol, milletin destekleriyle Türkiye'nin lider savunma sanayii şirketi olan ASELSAN'ın, artık bir dünya markasına dönüştüğünün altını çizdi. Akyol, ASELSAN'ın, dünyanın en büyük 100 savunma şirketleri listesinde 43'üncü sırada bulunduğunu vurguladı. ASELSAN'ın son iki yıldır, dünyanın en hızlı büyüyen 10 savunma şirketinden biri olduğunu ifade eden Akyol, şunları kaydetti: "Şili'den Endonezya'ya, Güney Afrika'dan Polonya'ya, 25 ülkedeki varlığımızla, ihracat odaklı büyümeyi temel önceliğimiz haline getirdik. Bu yılın ilk altı ayında, geçen yılın tamamını geride bırakarak 1.3 milyar dolarlık ihracat sözleşmesi imzaladık. Bundan sonraki süreçte oyun değiştirici teknolojilerimiz ve ihracat odaklı büyüme stratejimizin etkisiyle dünyanın dört bir yanında ASELSAN sistemlerini yaygınlaştıracağız. Böylece teknolojilerimizle Türk Silahlı Kuvvetleri'nin olduğu kadar, dost, müttefik ve kardeş ülkelerimizin de yanında olacağız. ASELSAN'ı 2030 yılına taşırken, dünyanın en büyük savunma sanayii şirketleri arasında üst sıraları zorlayacağız. Türkiye Yüzyılı'nda ihracat odaklı büyümeyi hızlandırmak, ileri teknoloji geliştirmek ve ürünlerimizde daha yüksek millilik oranına ulaşmak için çalışmaya devam edeceğiz. Odak noktamız olarak belirlediğimiz ihracat odaklı büyüme gündemimize yeni ürünler eklemeyi istiyoruz."

YÜKSEK KATMA DEĞER

Savunma sanayii ekosisteminin son yıllarda Milli Savunma Bakanlığı (MSB) ve Savunma Sanayii Başkanlığı'nın (SSB) liderliğinde büyük bir aşama kat ettiğini vurgulayan ASELSAN CEO'su Ahmet Akyol, "Bizler de savunma sanayii şirketleri olarak MSB ve SSB'nin oyun kuruculuğunda dünyada örnek gösterilen projelere imza atıyoruz. Bugüne kadar 800'den fazla alt bileşeni ASELSAN olarak paydaş firmalarımızla birlikte millileştirdik. Bu sayede bir milyar dolardan fazla kaynağın Türkiye'de kalmasını sağladık. Mevcut firmaların yetkinliklerinin artırılmasına ve yeni firmaların ekosisteme eklenmesine büyük önem veriyoruz. Katma değeri artıran ve ASELSAN'ın büyüme hedeflerini benimseyen tedarikçilerle stratejik iş birliği anlaşmaları imzalıyoruz" diye konuştu.

CEO AKYOL: SÜREKLİ BÜYÜYORUZ

Son yıllarda yakalanan büyümeyi nasıl değerlendiriyorsunuz?

ASELSAN'ı büyütürken, birlikte çalıştığımız savunma sanayii ekosistemini de sürekli büyüttük. Başta tedarikçilerimiz olmak üzere KOBİ'lerimizle ileri teknolojiler geliştirdik. 50 yılda savunma sanayiinde dışa bağımlılığı azaltmaya, oyun değiştirici teknolojiler geliştirmeye odaklandık. Günümüzde nanometre boyutlarında detayları olan malzemelerin tasarımından başlayarak her türlü kara, hava, deniz, uzay araçlarına sistem üretebiliyoruz. Ancak bununla yetinmediğimiz için artık gözümüzü daha büyük hedeflere diktik.

MÜHENDİSLİK GÜCÜ

Savunma ve havacılık pazarında öne çıkan ürünlerde ASELSAN'ın katkısı/payı nedir?

Sektörün ürettiği ve ihraç ettiği tüm hava, kara ve deniz araçları; KAAN, HÜRJET, TCG ANADOLU, MİLGEM, ATAK, KIZILELMA gibi milli platformların hepsinde ASELSAN ürünleri ve teknolojileri kullanılıyor. Bugün ASELSAN, teknolojideki üstünlüğü ile dünya savunma liginde ismi geçen bir şirket haline geldi. Oyun değiştirici teknolojilerin etkisiyle NATO toplantılarına dünyanın en büyük savunma şirketleri ile beraber ASELSAN da davet ediliyor. İleri mühendislik gücümüzle Gök Vatan'ın çelikten kalkanları HİSAR, KORKUT, GÜRZ, SİPER gibi milli sistemleri geliştirdik.

Yeni yatırım projelerinizden bahseder misiniz?

Avrupa'nın en büyük entegre hava savunma tesisi, Cumhuriyet tarihimizin en büyük savunma sanayii yatırımı olan ASELSAN Oğulbey Teknoloji Üssü, 1.5 milyar dolarlık toplam yatırım tutarıyla, yarım asırlık teknolojik birikimimizi geleceğe güvenle taşıyacak. Ayrıca yarının teknolojilerine de yatırım yaparak, Ar-Ge altyapısının geliştirilmesi için yeni laboratuvarlar kuruyoruz.

'ÖNCELİK VERİYORUZ'

Ar-Ge'ye ne kadar kaynak ayırıyorsunuz?

Uzun yıllar boyunca Ar- Ge'ye yaptığımız yatırımlar artık seri üretime dönüşüyor. Yakaladığımız bu ivmeyle ASELSAN'daki Ar-Ge merkezi sayımız 11'e ulaştı. Farklı yerleşkelerde bulunan Ar-Ge merkezlerindeki altyapı imkanları ve 8 binden fazla personelimizle yüksek teknolojiye sahip, katma değeri yüksek ürünler geliştiriyoruz. Yıllık gelirimizin yüzde 7'sini Ar- Ge projelerine ayırıyoruz.

2025 yılı üretim, ciro, ihracat hedefleriniz nedir?

ASELSAN olarak finansal anlamda rekorlarla dolu bir dönemi geride bıraktık. Bakiye siparişimizin 16 milyar dolara ulaşması, ilk altı ayda 1.3 milyar doları ihracat olmak üzere 2.8 milyar dolarlık yeni sözleşme imzalanması şirketimizin güçlü büyümesini devam ettireceğini ortaya koyuyor. İstikrarlı bir şekilde büyürken; karlılık ve diğer göstergelerde de pozitif sonuçlar elde ettik.