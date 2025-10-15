Türkiye’nin en çok satan otomobili artık üretilmeyecek

TOFAŞ CEO'su Cengiz Elordu, Türkiye'nin en çok satan otomobil modeli Fiat Egea Sedan'ın üretimine en geç 2026 yılının haziran ayında son verileceğini açıkladı. 2015 yılından itibaren 700 binin üzerinde Egea modeli araç sattıklarını belirten Elordu, müşteri alışkanlıklarının sedan modellerden SUV araçlara kaymaya başladığını belirterek, şu ifadeleri kullandı: "Egea üretimine ilişkin kararımızı yakın zamanda alacağız. Üretimin uzatmasına yönelik bir karar alırsak da kararımız en fazla 6 aylık olacak. Egea üretiminden boşalacak üretim kontenjanını da yeni bir model ile doldurmak yönelmiş durumda." istiyoruz. Bu kararı alırken tabii ki müşteri tercihini de okumak lazım. Müşteriler yavaş yavaş sedan modellerden SUV tarafına yönelmiş durumda.