Enerjide manipülasyona rekor ceza

ENERJİ Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK), enerjide fiyat manipülasyonlarına geçit vermeyecek. Piyasa manipülasyonu yaptığı tespit edilen firmalara 20 milyon TL'ye, şahıslara ise 2 milyon TL'ye kadar idari para cezası uygulanacak. EPDK, Enerji Piyasaları ve Çevresel Piyasalarda Şeffaflığa ve Piyasa Bozucu Davranışlara İlişkin Yönetmelik Taslağını kamuoyu görüşlerine açtı.

BİLGİ EKSİKLİĞİ ÖNLENECEK

TASLAK hükümleriyle; piyasa işletmecileri ve piyasa katılımcıları, enerji ve çevre ürünlerinin ticaretini etkileyen olay ve durumlar hakkındaki bilgileri, "Şeffaflık ve Dahili Bilgi Platformları"nda kamuoyuna açıklamakla yükümlü kılınıyor. Böylelikle, piyasa katılımcılarının piyasa faaliyetlerini fırsat eşitliği çerçevesinde yürütebilmesi ve piyasa katılımcıları arasındaki bilgi eksikliğinin önlenmesi amaçlanıyor. Düzenlemeyle internet dahil olmak üzere medya organları aracılığıyla ya da başka bir yolla enerji veya çevre ürünlerinin arzı, talebi veya fiyatıyla ilgili olarak yanlış ve yanıltıcı işaretler veren veya vermesi muhtemel bilgileri yaymak ve buna yönelik girişimlerde bulunmak piyasa manipülasyonu sayılacak.