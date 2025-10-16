TCMB Başkanı Karahan’dan enflasyon mesajı

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Başkanı Fatih Karahan, Washington'da Türkiye'de Makroekonomik Verileri Okumada Karşılaşılan Zorluklar başlıklı bir sunum gerçekleştirdi. Karahan sunum sırasında enflasyon ve fiyat istikrarı vurgusu yaptı.

ILIMLILIK DEVAM EDİYOR

Karahan, Türkiye ekonomisinin mevcut durumu ve veri analizine ilişkin değerlendirmelerde bulunarak "Dijitalleşmeye geçiş, çeşitli veri yayınlarını belirsizleştirerek makroekonomik verilerin okunmasını zorlaştırmaktadır" ifadelerini kullandı. "Bankanın gerçek zamanlı çıkarımlar yapabilmek için çok çeşitli göstergeleri izlediğini" anlatan Karahan, "Ekonomik faaliyet ve talep göstergeleri bir araya getirildiğinde, ılımlılığın devam ettiğine işaret ediyor" ifadesini kullandı.

FİYAT İSTİKRARI VURGUSU

Karahan, fiyat istikrarı sağlanana kadar sıkı para politikası duruşunun korunacağını söyledi.

Sıkı para politikası duruşunun talep, döviz kuru ve beklenti kanalları aracılığıyla enflasyonun düşüş sürecini destekleyeceğini vurgulayan Karahan, "Talep koşullarının enflasyonun düşme sürecini bozmasına izin vermeyeceğiz" mesajı verdi.