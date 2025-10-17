Elektrik kesintileri faturadan düşülecek

ENERJİ Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK) tarafından yapılan yazılı açıklamada, yeni sistem devreye girdiğinde, elektrik dağıtım ve tedarik şirketlerinin ödemesi gereken toplam 1 milyar 610 milyon liralık tazminat, tüketicilerin herhangi bir başvuru yapmasına gerek kalmadan faturalarına yansıtılacak. EPDK Başkanı Mustafa Yılmaz, "EPDK olarak vatandaşlarımızın haklarının zayi edilmesine izin vermeyiz. Kararımızın ilgili şirketler tarafından nasıl uygulandığını, ödemelerin zamanında ve eksiksiz yapılıp yapılmadığını yakından takip edeceğiz" dedi.