Altında yükseliş durmuyor: çeyrek altın 10 bin TL’yi geçti

ALTIN fiyatları güne hızlı bir yükselişle başladı. Dün sabah saatlerinde 5.770 TL seviyesin güne başlayan gram altın, yeni bir tarihi zirveye çıktı. Çeyrek altın 10 bin TL'yi geçti. Son dönemde altın fiyatlarında yaşanan hızlı yükseliş, yatırımcıların dikkatini bir kez daha bu piyasaya çevirdi. Gram altında art arda gelen rekorlar, "Yeni bir yükseliş dalgası gelir mi?" sorusunu gündeme taşıdı. Yatırımcılar, küresel ekonomik gelişmeler ve jeopolitik riskler doğrultusunda fiyatlardaki hareketliliği yakından izliyor. Dün sabah saatlerinde 5.770 TL seviyesin güne başlayan gram altın, 5.900 TL eşiğini de aştı.

PSİKOLOJİK EŞİK

ALTIN fiyatlarındaki yükselişte, küresel piyasalardaki belirsizlikler, jeopolitik tansiyonlar ve merkez bankalarının para politikalarındaki seyir etkili olmaya devam ediyor. Uzmanlar, gram altında 6.000 TL seviyesinin aşılmasının psikolojik bir eşik olduğuna dikkat çekiyor.