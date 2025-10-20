Pazarlık başlıyor! Asgari ücrette zam masası yarın kurulacak

Milyonlarca çalışanın merakla beklediği 2026 yılı asgari ücret görüşmeleri için hazırlıklar başladı. İşçi, işveren ve hükümet temsilcilerinden oluşan Üçlü Danışma Kurulu, yarın toplanarak Aralık ayında başlayacak resmi görüşmeler öncesi Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nun işleyişini ve yapısını ele alacak.

ARALIK SÜRECİNE HAZIRLIK

Toplantı, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'nın ev sahipliğinde gerçekleşecek. Aralık ayında başlayacak resmi pazarlık süreci öncesinde, Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nun yapısı ve işleyişi ele alınacak. Taraflar, komisyondaki temsil dağılımı ve karar alma süreçleri konusunda görüş alışverişinde bulunacak. Öte yandan işverene toplam maliyetin bir işçi için 30 bin 621 lira 48 kuruşu bulduğu belirtiliyor. Bu rakamın 26 bin 5 lira 50 kuruşunu brüt ücret, kalan kısmını ise SGK primleri ve işveren işsizlik sigortası oluşturuyor.

OLASI SENARYOLAR

Toplantı öncesi, 2026 yılında uygulanacak asgari ücret artışına ilişkin senaryolar da gündeme gelmeye başladı. Mevcut net asgari ücret olan 22.104,67 TL üzerinden yapılan hesaplamalar şöyle:

%20 zam:........26.524 TL

%25 zam:........ 27.630 TL

%30 zam:........ 28.735 TL

%35 zam:........ 29.840 TL

%40 zam:........ 30.946 TL

%45 zam:........ 32.051 TL