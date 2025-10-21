Asgari ücret maratonu öncesi kritik toplantı

İşçi, işveren ve hükümet temsilcilerinden oluşan Üçlü Danışma Kurulu, Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nun işleyişini ele almak için bugün toplanacak. Bakanlığın ev sahipliğindeki toplantıda, taraflar aralık ayında başlayacak asgari ücret görüşmeleri öncesi Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nun yapısı ve işleyişiyle ilgili görüş alışverişinde bulunacak. TÜRK-İŞ Genel Başkanı Ergün Atalay, 25 Aralık 2024'te 2025 yılı için geçerli olacak asgari ücret rakamını eleştirerek, "Bu saatten sonra adil bir düzenleme yapılmadığı müddetçe bir daha biz Asgari Ücret Tespit Komisyonuna katılmayacağız" demişti.