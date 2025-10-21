Kentsel dönüşümde açık artırma: 516 mülk satışa çıkıyor

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Kentsel Dönüşüm Başkanlığı'nın mülkiyetinde yer alan 7 ildeki 319 konut ve 197 iş yeri, açık artırma yöntemiyle satışa çıkacak. Bakanlığın satışa çıkaracağı konutların Bingöl, Diyarbakır, Mardin, Mersin ve İzmir'de olduğu belirtilirken bu konuların 2+1 ve 3+1 tiplerinde olacağı belirtildi. Öte yandan söz konusu illerde ve İstanbul ile Samsun'da da iş yeri olmakla beraber toplamda 319 konut ve 197 iş yeri satışa sunulacak.

YÜZDE 20 İNDİRİM

Bakanlığın açık artırması 30-31 Ekim tarihlerinde saat 10:30'da 4 ayrı oturum şeklinde TOKİ İstanbul Hizmet Binası Konferans Salonu, İLBANK Sosyal Tesisleri Macunköy, Bingöl Belediyesi Konferans Salonu ve Yay Grand Otel Cemal Yay Kongre Salonu'nda yapılacak. Satışa çıkacak konut ve iş yerleri için isteklilerin "www.emlakmuzayede. com.tr" adresi üstünden de teklif verebilecekleri belirtildi. Satışa çıkan taşınmazlar arasında İzmir'in Bayraklı ilçesinde bulunan konut ve iş yerlerinin yanı sıra İstanbul'un Güngören, Gaziosmanpaşa ve Zeytinburnu ilçelerindeki ofis ve dükkanlar da bulunuyor. Satışla ilgili bilgiler arasında alıcıların, konut ve iş yerlerine yüzde 25 peşinat ve 60 ay vade ile sahip olabileceği, peşin ödemelerde ise yüzde 20 indirim uygulanacağı aktarıldı.