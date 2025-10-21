Vatandaşın TOKİ sevinci

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı'na bağlı Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ), sosyal konut projeleri kapsamında Türkiye'nin dört bir yanındaki dar gelirli vatandaşlara yeni yaşam alanları inşa etmeye devam ediyor. 250 bin konutluk 'İlk Evim Projesi' kapsamında Eskişehir'in Odunpazarı ilçesi Ihlamurkent Mahallesi'nde 4 etaptan oluşan bölgede 3 bin 109 konut, 2 cami, 2 okul ve 6 ticaret merkezinin yapımı tamamlandı. Bakan Kurum, İlk Evim Projesi ile ev sahibi olan vatandaşların görüntülerini paylaştı. Bakan Kurum mesajında, "Eskişehir'deki vatandaşlarımızın mutluluğuna bakın. TOKİ ile ev sahibi oldular. Şimdi de Yüzyılın Konut Projesi ile 500.000 anahtarı daha milletimizle buluşturacağız. Çok yakında" ifadelerini kullandı.

'HERKES ŞANSINI DENESİN'

Eskişehir Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürü Hikmet Çelik, Ihlamurkent Mahallesi'nde yaklaşık 12 bin 500 kişiye güvenli barınma imkanı sağlayacak, yatay mimariye uygun, depreme dayanıklı ve konforlu binalar inşa ettiklerini belirtti. Yeni yuvalarına yerleşen emekli hak sahibi Yusuf Karaaslan, ikinci denemelerinde TOKİ'den ev sahibi olduklarını söyledi: Eşim 'Bir daha deneyelim ne olur ne olmaz' dedi. Ben çıkmaz diye düşündüm. Eşimin ısrarıyla iyi ki kuraya yeniden girmişim. Bir anda evimiz oldu. Mahallede sosyalleşebileceğimiz alanlarımız var. Herkes şansını denesin, çok memnun kalacaklar.

'MUTLUYUM'

Yusuf Karaaslan'ın eşi Şenay Karaaslan da evini ilk gördüğünde hissettiklerini şöyle anlattı: Eve geldiğim gün kapıyı açtığımda ağladım. Çok mutlu oldum. 50 yaşından sonra bir ev sahibi olmak, nasıl ifade edilir bilmiyorum. Eşim de bir köşede durdu gözleri doldu. 'Burası benim evim, bizim evimiz mi?' dedik. Çok şükür bin şükür. Allah herkese nasip eylesin. Herkes şansını denesin.

'KİRADAN KURTULDUM'

Hak sahibi Sema Kosovalı ise "Evin çıktığı gün havalara uçtum. Salonda herkes bana bakmış. Bu zamana kadar hiç şansım gülmemişti, burada şansım güldü" dedi. Dilek Sorarlı da 6 Şubat depremlerinde TOKİ konutlarının zarar görmemesinin kendilerine güven verdiğini belirterek, "Kimin emeği varsa küçükten büyüğe kadar herkese çok teşekkür ederim. Bu yaştan sonra kirada oturmaktan kurtuldum. Evim de rahatça oturuyorum" diye konuştu.