Ege Serbest Bölge Kurucu ve İşleticisi A.Ş.'de (ESBAŞ) faaliyet gösteren firmaların temsilcileri, ESBAŞ Güz Buluşması'nda bir araya geldi. Ege Serbest Bölgesi'nin geleneksel hale getirdiği organizasyonda konuşan şirketin Genel Müdürü Yusuf Kılınç, kurum sınırları içerisindeki ekosistemin tüm bileşenlerinin buluştuğu bu etkinliği her yıl düzenlemekten duyduğu mutluluğu dile getirdi. Kılınç, "Bölgemiz ülke ekonomisine katkısıyla, ihracat hacmiyle, istihdam gücüyle örnek bir tablo ortaya koyuyor. Eylül ayı itibariyle bölgemizin toplam ticaret hacmi yüzde 10, İhracatı ise yüzde 11.5 artış sağladı. Burada bulunan her bir firmanın ve her çalışanın bu başarıda büyük payı var. Hep birlikte başardık ve inanıyorum ki yine hep birlikte daha da ileri gideceğiz" dedi.