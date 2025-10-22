MoneyPay ödeme dünyasının geleceğini sektörle paylaştı

Migros'un 71 yıllık müşteri odaklı deneyimi üzerine inşa edilen MoneyPay, sektörün nabzını tutarak, dijital ödeme çözümleriyle iş dünyasında fark yaratmayı sürdürüyor. Money- Pay, e-ticaret ekosisteminin önde gelen temsilcilerini "Köklerimizden Güç Alarak Ödeme Dünyasının Yarınına" başlıklı panel ile bir araya getirdi. Migros'un fintek çözümü MoneyPay, düzenlediği panelde, e-ticaret ekosisteminin öncü isimlerini bir araya getirdi. Ödeme çözümlerinin artık yalnızca teknik altyapılar olmadığının vurgulandığı panelde katılımcılar, ödeme sistemlerinin müşteri davranışlarını dönüştüren ve iş modellerini yeniden şekillendiren stratejik araçlar olduğunu ifade etti. Sanal POS'un, bir ödeme aracı olmanın yanında; güven, hız, müşteri deneyimi ve ticari faydayı aynı anda sunduğunun belirtildiği panelde, markaların büyümesini hızlandıran stratejik bir kaldıraç olduğuna da dikkat çekildi.