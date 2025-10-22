Raylı sistemde vites yükseliyor

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Türkiye'de gelecek yıl demir yolu hat uzunluğunun 14 bin 437 kilometreyi, hızlı tren hat uzunluğunun da 2 bin 769 kilometreyi aşmasını hedeflediklerini belirtti. Yolcu taşımacılığı içindeki payının da artırılması için demir yolunda yatırımların sürdüğünü vurgulayan Uraloğlu, "Demir yolunun yolcu taşımacılığı içindeki payının gelecek yıl yüzde 5,93'e çıkarılması, bu payın 2027'de yüzde 6,99 ve 2028'de yüzde 7,6 olmasını planlıyoruz. Hızlı tren hat uzunluğunun 2026'da 2 bin 769 kilometreye, 2027'de 4 bin 121 kilometreye ve 2028'de 5 bin 343 kilometreye yükseltilmesini öngörüyoruz" dedi.

'ÇALIŞMALAR YAPIYORUZ'

Uraloğlu, sinyalli demir yolu hattı oranının da yükseltilmesi için çalışmalar yaptıklarına işaret ederek, bu yolların 2026'da yüzde 65'inin, 2027'de yüzde 71'inin ve 2028'de yüzde 76'sının sinyalli olmasını planladıklarını söyledi. Kent içi raylı sistem istasyon sayısının da yükseltileceğini belirtti.