Gözler MB’nin faiz kararında

Merkez Bankası Para Politikası Kurulu yılın yedinci faiz kararını bugün açıklayacak. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Para Politikası Kurulu (PPK), Merkez Bankası Başkanı Fatih Karahan başkanlığında bugün toplanacak. Aynı gün saat 14.00'te faiz kararı açıklanacak. Eylül ayında gerçekleştirilen PPK toplantısında politika faizi olan bir hafta vadeli repo ihale faiz oranının yüzde 43'ten yüzde 40,5'e indirilmesine karar verilmişti. Ekonomistlerin ekim ayı PPK kararı beklentilerinin medyanı, politika faizinin 100 baz puan indirilerek yüzde 39,5'e çekilmesi yönünde oldu. Ekonomistlerin politika faizi beklentileri yüzde 39 ile yüzde 40,5 arasında yer aldı. Ekonomistlerin yıl sonu politika faizi beklentilerinin medyanı ise yüzde 37,5 oldu.