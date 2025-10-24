  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
Haberler Ekonomi Bakan Kurum’dan sosyal konut mesajı: 500 bin yuva için hazırız

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı'na bağlı TOKİ, bugüne kadar sosyal konut projeleriyle 5 milyondan fazla vatandaşa güvenli barınma imkânı sundu. Türkiye genelinde bugüne kadar 1 milyon 740 bin sosyal konut inşa edildi. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, daha önceki sosyal konut projeleri kapsamında Saraycık Mahallesi'nde ev sahibi olan vatandaşların görüntülerini paylaştı. Kurum, "Bir yuvaya kavuşmanın ne demek olduğunu sevinç gözyaşları ifade ediyor. Ziyattin abimiz çok güzel söyledi; 'Sevinmeliyiz, devletimiz 500 bin yuva için hazır" dedi.

