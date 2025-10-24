Elektrik sayaçları 2026’da akıllanacak

1 Ocak 2026'dan itibaren elektrik dağıtım şirketleri, hanelere akıllı elektrik sayacı takmaya başlayacak. Akıllı sayaçlar sayesinde vatandaşlar, mobil uygulama veya internet sitesi üzerinden güncel elektrik giderlerini, geçmiş dönem faturalarını, kesinti bilgilerini ve tüketim raporlarını kolayca takip edebilecekler. Önümüzdeki birkaç yılda yüzbinlerce ev, apartman ve işyerinde eski sayaçlar yerine uzaktan okunabilen akıllı sayaçlar kullanılacak. Bu dönüşüm, vatandaşlara elektrik giderlerini anlık görme, faturalarına internet üzerinden ulaşma ve arızaların kısa sürede çözülmesi gibi avantajlar sağlayacak. Akıllı sayaçlar, elektrik kullanımını sürekli ölçerek verileri dağıtım şirketine otomatik olarak gönderecek. Bu sayede fatura tahmini, sayaç okuma personeli bekleme veya yanlış okuma gibi sorunlar ortadan kalkacak.